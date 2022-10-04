В Кремле оценили предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает весьма позитивными попытки поиска путей урегулирования на Украине такими людьми, как Илон Маск. Об этом он сообщил во вторник, 4 октября.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что основатель SpaceX и глава компании Tesla, в отличие от многих дипломатов, «все-таки пытается искать пути для достижения мира».

— Сам по себе факт весьма позитивный, что такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что нужно сделать, чтобы перейти в мирное русло (на Украине — прим. «ВМ»), — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал, что подобные размышления «разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение (президента Украины — прим. «ВМ») Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом Путиным», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент Украины 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.