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Приметы и советы

Сомнолог Черкасова пояснила, почему людям снятся кошмары

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог Черкасова пояснила, почему людям снятся кошмары
Фото: Pexels

О причинах кошмаров и методах избавления от них рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Она напомнила, что сновидения основаны на ежедневных событиях из жизни человека. Если в повседневной жизни человека присутствует стрессовый фактор, какие-то неразрешимые задачи, это может находить отражение в виде кошмарных снов.

Сомнолог напомнила, что редкие кошмары, которые снятся раз в месяц, могут быть простым совпадением. Продолжительные и повторяющиеся кошмары, по ее мнению, являются последствиями стрессового расстройства. Кроме того, это может говорить о наличии заболеваний нервной системы. Стоит получить консультацию у невролога или психиатра.

Специалист призвала вести здоровый образ жизни и не нарушать режим сна и бодрствования, чтобы избежать кошмаров, передает Общественная Служба Новостей.

Ранее врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила, что стоит избегать употребления кофеина и никотина за несколько часов до сна. Алкоголь тоже может стать причиной плохого сна, передает ФАН.

София Черкасова в беседе с «Вечерней Москве» рассказала, каким должно быть постельное белье.

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