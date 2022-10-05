Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе

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Грядущая неделя начнется в столице с небольшого дождя, однако затем погода начнет улучшаться. Об этом в среду, 5 октября, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Небольшие дожди, которые ожидают нас в воскресенье, они останутся в ночь на понедельник и, может быть, в первой половине понедельника. Потом погода будет улучшаться, влияние антициклона с запада восстановится, — отметила синоптик.

Она уточнила, что в некоторые дни в столице все-таки пройдут небольшие дожди, однако сильных осадков не ожидается, передает РИА Новости.

До этого Татьяна Позднякова рассказала, что погода в ближайшую субботу в столице будет комфортная, но в воскресенье может пойти небольшой дождь и слегка похолодает. Так, ночью будет плюс 6–8 градусов в Москве и плюс 4–9 градусов по области. Днем воздух прогреется до плюс 14–16 градусов. Синоптик также добавила, что в воскресенье днем увеличится облачность и во второй половине дня может собраться небольшой дождь.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что переменчивая и дождливая погода ожидается в столичном регионе в первой половине октября.