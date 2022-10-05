Песков прокомментировал сообщения о возможном изменении статуса спецоперации

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Никаких заявлений о переформатировании специальной военной операции от главы государства не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 октября.

По его словам, подобные решения являются прерогативой верховного главнокомандующего страны.

— На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков ответил на вопрос по поводу обращения Путина к россиянам, заявив, что в ближайшее время обращений к нации не планируется.

До этого стало известно, что президент назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР). Врио губернатора Херсонской области стал Владимир Сальдо, Запорожскую область временно возглавил Евгений Балицкий, а Луганскую народную республику (ЛНР) — Леонид Пасечник.

В этот же день Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о включении новых территорий в состав Российской Федерации. Жители этих регионов признаются гражданами России. При этом желающим отказаться от российского гражданства определен месяц на подачу заявлений.