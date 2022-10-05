Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви в 100 километрах от Киева

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Дроны-камикадзе нанесли удар по городу Белая Церковь под Киевом. Об этом в среду, 5 октября, рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, всего было шесть попаданий и взрывов.

— Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям — прим. «ВМ»), тушение пожара продолжается, — сообщил Кулеба.

По каким объектам был нанесен удар, глава военной обладминистрации не уточнил, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что авиация ВС России нанесла удар по штабу воздушного командования Украины «Восток» в Днепропетровске.

Также стало известно, что ракетные удары были нанесены по районам сосредоточения украинской армии на Купянском направлении. Вооруженные силы Украины в результате атаки потеряли около ста человек личного состава.

Всего на Краснолиманском направлении украинские военные потеряли порядка 120 человек, на Криворожском и Андреевском — до 250 солдат.