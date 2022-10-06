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Автомобиль вице-президента США Харрис попал в ДТП

Юлия Курганова
В мире
Автомобиль вице-президента США Харрис попал в ДТП
Фото: whitehouse

Водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

— Агент Секретной службы США, управлявший внедорожником, где была Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре Вашингтона с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля, — говорится в материале.

Харрис пришлось пересадить в другой автомобиль, а к Секретной службе теперь есть вопросы по поводу сокрытия ошибок, так как изначально ведомство сообщило о технической неисправности машины. Уточняется, что вице-президент США в результате ДТП не пострадала.

15 сентября кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. На своей странице в одной из социальных сетей пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что легковая машина врезалась в президентский кортеж.

Зеленского осмотрел врач и не обнаружил никаких серьезных повреждений. Позже в Сети появился видеоролик, где показаны последствия аварии с участием кортежа президента Украины.

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