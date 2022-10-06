Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали насмешкой для всего мира

Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что страна стала насмешкой для всего мира.

— Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой, — сказал он на мероприятии с участием своих сторонников в Майами.

По словам политика, для мира нужно, чтобы США «сохранили американскую мечту», которую разрушает Белый дом во главе с нынешним президентом Джо Байденом.

Трамп возмутился тем, что мужчины участвуют в женских соревнованиях в качестве «персон в мужском теле», а учителя преподают в школах трансгендерную повестку.

В связи с этим он назвал действия американской администрации «нездоровыми». Трамп также призвал извиниться перед предками, которые «тяжело трудились и страдали», жертвуя ради будущего и свободы потомков.

4 октября сообщалось, что Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету и сравнение с Гитлером. Уточняется, что сам экс-президент не любит телеканал, потому что тот, по его мнению, лжет в своих новостях.