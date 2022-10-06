Антонов ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

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Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову, о которых заявляли в Пентагоне. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны, — сообщил он в эфире Первого канала.

Дипломат уже заявлял, что американские политики сильно заблуждаются, считая, что готовность Кремля защищать страну не распространяется на Крым.

5 октября Антонов заявил, что накачка Киева оружием закрепляет США в статусе участника конфликта. Он отметил, что российская сторона воспринимает это как непосредственную угрозу стратегическим интересам страны.

30 сентября посольство России ответило на сообщения о возможном ударе по Кремлю. Дипломатическая миссия напомнила, что столкновение ядерных держав грозит катастрофическими последствиями.