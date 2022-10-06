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Синоптик Вильфанд раскрыл, когда в Москву придет золотая осень

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптик Вильфанд раскрыл, когда в Москву придет золотая осень
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Золотая осень придет в Москву в четверг, 6 октября, и продлится три дня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются, — сказал синоптик.

Он уточнил, что в пятницу, 7 октября, а также в выходные дни столбики термометров днем поднимутся до плюс 13–15 градусов.

При этом в понедельник, 10 октября, температура в Москве понизится до плюс 10–12 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что первый в этом сезоне для Москвы снег может выпасть позже климатической нормы — в третьей декаде октября.

Отмечается, что средняя температура воздуха с начала октября оказалась на 4 градуса выше климатической нормы. Кроме того, в столице уже выпала почти половина от месячной нормы осадков — 49 процентов.

В Новосибирске в ночь с 27 на 28 сентября выпал первый снег. Местные жители сразу начали выкладывать в Сеть заснеженные улицы города. «Вечерняя Москва» решила узнать, когда такое явление можно будет наблюдать в столичном регионе.

Роман Вильфанд Москва Осень Погода
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