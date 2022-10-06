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Трамваи пяти маршрутов задерживались на востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Трамваи пяти маршрутов задерживались на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Трамваи № 2, 7, 11, 13 и 46 задерживались на Краснобогатырской улице в районе остановки «Богородский храм» по техническим причинам. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что вместо трамваев работали автобусы. Позже стало известно, что движение трамваев на Краснобогатырской улице удалось восстановить.

До этого москвичей предупредили, что с 5 октября с 03:00 во всех поездах Белорусского и Савеловского направлений будут закрыты по одной двери в двух вагонах.

По направлению в сторону Лобни — в пятом и шестом вагонах по ходу движения; по направлению в сторону Одинцова — в шестом и седьмом вагонах по ходу движения. Ограничения связаны со строительством пешеходного тоннеля на Белорусском вокзале.

Транспорт Трамваи Район Богородское
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