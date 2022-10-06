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Главные новости к утру 6 октября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 6 октября
Фото: Pexels

Девять человек получили травмы при столкновении с машиной Mitsubishi на 28-м километре трассы М4 «Дон» в Ленинском городском округе. По предварительным данным, 55-летний водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего совершил попутное столкновение с иномаркой.

КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. При этом подробности нынешнего пуска в настоящее время неизвестны.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму. Он сказал, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов по полуострову.

Юрист Иван Соловьев предупредил о новой тактике мошенников в мессенджерах. Он уточнил, что схема заключается в том, что жертвам звонят «сотрудники следственных органов» и выведывают их личные данные.

Президент США Джо Байден выругался в микрофон во время общения с чиновником во Флориде. С мэром Форт-Майерс-Бич Рэем Мерфи он общался после выступления о принимаемых властями мерах для помощи пострадавшим от урагана «Иан».

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