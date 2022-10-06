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В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей

Евгений Жуков
Политика
В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Необходимо внести в законодательство поправки, которые позволят по истечении срока изымать автомобили у граждан, оставивших машины на границе при отъезде из России. Об этом в четверг, 6 октября, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

— Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы, — сказал парламентарий.

По мнению Морозова, данная мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей, передает РИА Новости.

В конце сентября стало известно, что руководство Северной Осетии ввело режим повышенный готовности, а также ограничило въезд легковых автомобилей из других регионов России за некоторыми исключениями. Запрет не распространялся на автомобили, зарегистрированные в Северной и Южной Осетии, а также в Грузии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о начале процесса заполнения списков, где указываются выезжающие из России граждане.

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