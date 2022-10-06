В Госдуме призвали решить проблему снабжения тыла

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой о решении вопроса снабжения тыла. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил член комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Гурулев.

— Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме, — сказал Гурулев в эфире телеканала «Россия 1».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что возникшие ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных граждан в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.

Он отметил, что у государства появляются дополнительные расходы и нагрузка на региональные бюджеты. У некоторых субъектов Федерации есть «резерв прочности», однако у других он может вовсе отсутствовать, резюмировал Песков.

Юрист Елена Кудерко сообщила, что россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, имеют право на льготы и выплаты почти аналогичные тем, которые предоставляются военнослужащим-контрактникам.

Так, мобилизованные имеют право на бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в вузы и на программы среднего специального образования, рассказала специалист.