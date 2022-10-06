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Сенатор Святенко посетила резервный мобилизационный пункт в Люблине

Анастасия Колоскова
Город
Сенатор Святенко посетила резервный мобилизационный пункт в Люблине
Фото: Анастасия Сдобнева

Представитель Мосгордумы в Совфеде, координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы партии «Единая Россия» Инна Святенко встретилась с мобилизованными горожанами в резервном мобилизационном пункте Люблинского военкомата ЮВАО. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе городского регионального отделения «Единой России».

— Поступало много обращений от граждан по вопросам сбора мобилизованных. И сегодня, посетив данный резервный пункт, могу сказать, что процесс организован буквально в режиме одного окна: выдают по поручению правительства Москвы вещмешок, в который входят средства личной гигиены, нижнее белье, термобелье, обувь, комплекты одежды, — отметила она.

По словам сенатора, вся одежда для мобилизованных выбирается по размеру. Она добавила, что сотрудники пунктов используют в работе персональный подход.

Святенко также подчеркнула, что в пунктах мобилизации работают медицинская комиссия, группа по разбору жалоб и обращений. Кроме того, там присутствует представитель банка, занимающийся оформлением банковских карт для поступления выплат, а также сотрудник органов социальной защиты, который проводит консультации.

Отдельное внимание она уделила вопросам от родственников мобилизуемых. Кроме того, сенатор рассказала о действующих в столице мерах поддержки.

Она уточнила, что город возьмет на себя оплату детсада, а также групп продленного дня и кружков. Помимо этого, будет отменена плата за горячее питание школьникам и студентам колледжей, также будет оказана помощь в трудоустройстве.

Один из мобилизованных Сергей Селищев объяснил, что пришел на пункт по повестке.

— Я учусь заочно в университете и работаю. Сейчас забирают в порядке частичной мобилизации. В армии я служил в должности механика-водителя в танковых войсках. И конечно, очень волнительно, такие смешанные чувства, ведь по большей части от моих действий будут зависеть жизни моего экипажа тоже. В определенных ситуациях нужно будет принимать нестандартные решения, — сказал он.

Святенко также отметила важность поддержки мобилизованных со стороны горожан, передает агентство городских новостей «Москва».

В связи с проведением в России частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в городе заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы создали специальные группы для рассмотрения жалоб россиян по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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