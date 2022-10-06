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Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Херсоне с помощью ракеты HIMARS. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил представитель городских экстренных служб.

— Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках. Официальную информацию по пострадавшим даст Минздрав области, — приводит его слова РИА Новости.

До этого заместитель главы региональной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация в регионе находится под контролем. Он уточнил, что ВСУ пока не продвигаются.

Также стало известно, что российские войска удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, несмотря на превосходящие силы украинской стороны. На Николаево-Криворожском направлении Украина потеряла более 230 человек личного состава.

Накануне системы противовоздушной обороны России за сутки сбили 15 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Харьковской области.

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