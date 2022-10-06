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Медведев призвал сделать Зеленскому «превентивную трепанацию черепа»

Евгений Белоусов
В мире
Медведев призвал сделать Зеленскому «превентивную трепанацию черепа»
Фото: Правительство РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его призывов нанести по России превентивные удары нужно сделать трепанацию черепа. Такое заявление сделал в четверг, 6 октября, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных, — написал он в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

На это громкое заявление уже ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова украинского лидера, заявил он, являются призывом к началу мировой войны. Ответственность за подобные заявления должны нести власти США и Великобритании, которые де-факто руководят деятельностью Киева.

Использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC.

Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Ядерное оружие
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