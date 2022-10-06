Экс-глава Нацбанка Украины Шевченко заявил, что подвергался давлению

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Бывший глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что два года на него оказывалось политическое давление, а предъявленные ему обвинения в хищении — «сведение счетов».

— Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным главой Национального банка, — рассказа он.

По словам Шевченко, предъявленные обвинения в хищении средств в Укргазбанке являются политическим преследованием, а проверки деятельности банка Государственной аудиторской службой не выявили никаких нарушений. Все это время расследование дела не велось, но само его наличие использовалось для репутационных атак на экс-главу регулятора, пишет ТАСС.

Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья 4 октября. На пост главы Нацбанка Украины его назначили в 2020 году. До принятия Верховной радой решения об увольнении и назначения нового главы НБУ правление регулятора будет работать в текущем составе.