Песков подтвердил планы Путина созвониться с Эрдоганом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин действительно собирается провести телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, есть, — ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемом телефонном разговоре двух лидеров.

Пресс-секретарь также анонсировал целую серию телефонных контактов у Путина 7 октября, передает ТАСС.

Недавно президент США Джо Байден допустил возможность встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммитах G20 или АТЭС.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. До этого турецкий и армянский лидеры еще ни разу не виделись.

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Иса Аль Халифой. Глава государства проинформировал короля о подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.