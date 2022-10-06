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Один человек умер во время обстрела ВСУ поселка в Курской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Один человек умер во время обстрела ВСУ поселка в Курской области
Фото: Минобороны РФ

Мужчина скончался во время обстрела поселка в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 6 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Под обстрел ВСУ попал поселок Теткино. Зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа во время пребывания в укрытии, — написал он в Telegram-канале.

Также Старовойт сообщил, что в результате обстрела повреждены несколько домов и газопровод на одной из улиц поселка, несколько снарядов упали в районе еще одной улицы.

— Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Спецслужбы работают на месте происшествия. Жителям, чьи дома пострадали, окажем помощь в кратчайшие сроки, — подчеркнул глава Курской области.

29 сентября ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, было зафиксировано свыше 20 прилетов, никто не пострадал. Из-за повреждений на трансформаторной подстанции часть поселка осталась без электроэнергии и воды.

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