«Объясняем.рф»: Живущим за рубежом для снятия с учета нужно явиться в военкомат

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россиянам, которые живут за границей, для снятия с воинского учета необходимо явиться в военкомат. Об этом сообщили на правительственном портале «Объясняем.рф».

— Для снятия с воинского учета гражданин должен лично явиться в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства, — сказано в сообщении.

Отмечается, что для постановки на воинский учет гражданину также нужно явиться лично в военкомат с документами.

До этого сообщалось, что свыше 70 тысяч человек оставили запросы на запись в добровольцы через портал госуслуг с момента объявления в РФ частичной мобилизации.

В связи с проведением в России частичной мобилизации в Москве приняли меры по поддержке мобилизованных горожан, их семей, а также добровольцев. Так, в столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах создали специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».