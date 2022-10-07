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Народный календарь. Что нужно сделать 10 октября, чтобы уберечься от финансовых проблем

Анастасия Колоскова
Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 10 октября, чтобы уберечься от финансовых проблем
Фото: depositphotos

Православная церковь 10 октября почитает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках.

В этот день нужно встать пораньше и не залеживаться, чтобы избежать финансовых потерь и трудностей в карьере. Те, кто будут в этот день спорить, сплетничать или жаловаться на судьбу, обречены на неудачи до конца месяца.

Также 10 октября нельзя заниматься никакой другой работой, кроме пчеловодства. Предполагается, что все сделанное в этот день не пойдет на пользу.

Приметы погоды:

Дождь со снегом сулят в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь;

Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят нескоро;

Много шишек на соснах и елях — зимние месяцы будут холодными.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 10 октября, чтобы уберечься от финансовых проблем

Именины отмечают: Игнат, Аристарх, Вениамин, Виктор, Дмитрий, Зинаида, Марк, Петр, Савва.

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