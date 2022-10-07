Народный календарь. Что нужно сделать 10 октября, чтобы уберечься от финансовых проблем

Православная церковь 10 октября почитает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках.
В этот день нужно встать пораньше и не залеживаться, чтобы избежать финансовых потерь и трудностей в карьере. Те, кто будут в этот день спорить, сплетничать или жаловаться на судьбу, обречены на неудачи до конца месяца.
Также 10 октября нельзя заниматься никакой другой работой, кроме пчеловодства. Предполагается, что все сделанное в этот день не пойдет на пользу.
Приметы погоды:
Дождь со снегом сулят в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь;
Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят нескоро;
Много шишек на соснах и елях — зимние месяцы будут холодными.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Игнат, Аристарх, Вениамин, Виктор, Дмитрий, Зинаида, Марк, Петр, Савва.