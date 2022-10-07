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Приметы и советы

Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки ЗАЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

В настоящее время отсутствует техническая возможность запустить энергоблоки на Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил член главсовета администрации Запорожья Владимир Рогов.

По его словам, сейчас станция не может куда-либо отправлять энергию, которую вырабатывает.

— На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции, — цитирует Рогова РИА Новости.

27 сентября эксперты агентства, находящиеся на станции, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на АЭС было выбито несколько окон.

Позже в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии заявили, что причиной трех взрывов наземных мин около Запорожской АЭС могли стать животные.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.

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