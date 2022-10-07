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Путин подписал закон об освобождении мобилизованных от пеней за просроченные платежи по ЖКХ

Елена Самойлова
Общество
Путин подписал закон об освобождении мобилизованных от пеней за просроченные платежи по ЖКХ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий мобилизованных граждан и их семьи от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 7 октября.

Согласно тексту документа, россияне, которые заключили контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до прекращения действия указанного контракта.

До этого Путин подписал закон, предусматривающий поправки о трудовых гарантиях гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Так, работодателей обязали перечислить мобилизованным сотрудникам зарплату и другие положенные выплаты за период, предшествующий приостановлению трудового договора. Если сотрудничество осуществлялось на основе срочного договора, работодатель также обязан выплатить необходимую сумму.

В этот же день Владимир Путин подписал закон, предусматривающий кредитные каникулы для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине, а также членов их семей.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие трудовые гарантии получат мобилизованные и их близкие после принятия закона.

Законы Мобилизация Владимир Путин ЖКХ
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