В Московском Губернском театре опровергли новость о мобилизации Преснякова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московском Губернском театре опровергли новости о том, что внук певицы Аллы Пугачевой был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

В культурном учреждении уточнили, что внук Примадонны не появлялся в театре. В последний раз он приходил на репетицию в конце сентября, передает «Звезда».

До этого в СМИ появилась информация о том, что внука российской Примадонны Аллы Пугачевой Никиту Преснякова якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По данным Пятого канала, повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу.

3 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что трое его сыновей в ближайшее время отправятся на Украину, чтобы принять участие в спецоперации. Он добавил, что приветствует стремление сыновей принять участие в спецоперации. Глава Чечни подчеркнул, что его дети будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.

29 сентября депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что получил повестку и планирует отправиться в военкомат. Он уточнил, что в отличие от других депутатов Госдумы, которые встали на воинский учет в Москве, ему придется ехать в военкомат по месту прописки.