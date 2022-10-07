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Дерматолог Скорогудаева рассказала, как решить проблемы сухости кожи

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог Скорогудаева рассказала, как решить проблемы сухости кожи
Фото: Pexels

Кандидат медицинских наук, врач — дерматолог-эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева рассказала, как справиться с проблемой сухости кожи.

Самой распространенной причиной сухости кожи в осеннее время является включение батарей центрального отопления.

Справиться с проблемой сухости кожи можно увлажняя воздух в помещении при помощи специальных приборов. Кроме того, можно накрывать батареи влажными полотенцами и чаще открывать окна.

— После принятия душа (да и не только) можно взять какой-нибудь плотный крем обратной эмульсии с насыщенными жирами, восковыми фракциями, а не тот, который быстро впитывается. Нельзя ни в коем случае пользоваться чистым маслом — это ошибка, потому что оно увеличивает окислительный стресс (перекисное окисление), уходит в глубину, делает липидные пласты более жидкими, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.

Многие из распространенных методов борьбы с кожными высыпаниями не только оказываются малоэффективными, но и могут нанести организму существенный вред. Об этом рассказала врач-дерматолог Алла Файнштейн. Она посоветовала не прижигать прыщи салициловой кислотой или спиртосодержащими средствам, передает ФАН.

Косметолог-дерматолог Наиля Максименко рассказала «Вечерней Москве» о том, какие существуют способы вернуть утраченную молодость.

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