Путин подписал закон о максимальном сроке залога

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 7 октября.

Согласно документу, срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога, ограничивается двумя месяцами. Кроме того, устанавливается порядок исчисления этой меры, порядок продления, а также право обжаловать решение о назначении.

Как отмечается, все поправки были внесены в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ.

До этого глава государства подписал закон, освобождающий мобилизованных граждан и их семьи от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.

В этот же день Владимир Путин подписал закон, предусматривающий кредитные каникулы для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине, а также членов их семей.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие трудовые гарантии получат мобилизованные и их близкие после принятия закона.