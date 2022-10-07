Скончался советский эстрадный певец и актер Леонид Шумский

Фото: Отряд особого назначения, 1978 год

На 78-м году жизни умер заслуженный артист России, эстрадный певец и актер Леонид Шумский, сыгравший Виктора Грачева в культовом советском военном боевике «Отряд особого назначения». Соответствующая информация появилась на сайте Союза писателей России в пятницу, 7 октября.

Как уточняется, Шумский ушел из жизни ночью 25 сентября. Причиной смерти стали тяжелые последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

— Последние годы Л. Г. Шумский тяжело болел, но продолжал работать на домашней студии над записями песен фронтовой поры и лирических произведений современных композиторов и музыкантов... Друзьям и поклонникам творчества Леонида Шумского будет очень сильно не хватать этого самоотверженного подвижника русской песни, — говорится в сообщении.

Артист родился 10 июня 1945 года в городе Тракай в Литве. С 1964 по 1967 год Шумский проходил службу в пограничных войсках, там он стал сочинять стихи и сценарии, за что позже был удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества.

Вскоре после увольнения в запас его пригласили солистом в ансамбль «Огни Немана» Литовской государственной филармонии, а в январе 1972-го — в Московский государственный мюзик-холл. Затем Шумский стал солистом Московского государственного оркестра «Современник», а в 1975 году устроился на работу в «Москонцерт». Шумский стал лауреатом популярных телеконкурсов в 70-х «Алло! Мы ищем таланты!» и «С песней по жизни!». Кроме того, артист выступал с оркестром Гостелерадио СССР и ездил на гастроли с сольной программой.