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Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект, 65 Карта всех событий

На Зеленом проспекте в Москве задерживаются трамваи № 36 и 37. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что трамваи задерживаются в районе остановки «Зеленый проспект, 65».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили горожан в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 8 октября автобусная остановка «Обсерватория» на Университетском проспекте будет закрыта в связи с невостребованностью. Пассажирам автобусов № 57 и 111 рекомендовали пользоваться остановкой «Проспект Вернадского».

Также сообщалось, что на Рябиновой улице с 8 октября начнет работу новая автобусная остановка «Очаковский путепровод». Ею смогут воспользоваться автобусы № 554, 575, 779 и 781 при курсировании в сторону Можайского шоссе.

7 октября стало известно, что российское правительство утвердило два новых знака дорожного движения: для электромобилей и для запрета движения автобусов.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Трамваи
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