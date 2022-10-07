Член президиума «Офицеров России» дал напутствие мобилизованным москвичам

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Частичная мобилизация в России — мера, необходимая для сохранения территориальной целостности России. Об этом сообщил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головашкин в пятницу, 7 октября.

— То, что частичная мобилизация была объявлена, — это необходимость, связанная с тем, чтобы сохранить целостность России и нас русских как народ. Поэтому молодые люди, парни, мужчины, те, кто откликнулся добровольцами, и те, кто получил повестку и отправляются на защиту своей Родины, должны понимать этот факт, — сказал Головашкин.

Он также обратился с напутствием к мобилизованным москвичам. По его словам, мужчины должны «оберегать свой дом, защищать свою семью и свою Родину».

Кроме того, отметил член президиума, мобилизация позволит обновить данные в военкоматах, так как до этого момента не все военнообязанные были заинтересованы в самостоятельной явке в места сбора, передает агентство городских новостей «Москва».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».