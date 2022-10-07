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Животные из вольерного комплекса «Дом лани» готовятся к брачному сезону

Александр Афонин
Город
Животные из вольерного комплекса «Дом лани» готовятся к брачному сезону
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

Животные из вольерного комплекса «Дом лани» в Зеленограде начали подготовку к новому брачному сезону. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы

— «Конфетно-букетный» период начинается у европейских ланей в октябре. В его преддверии красивые бархатистые лопатообразные рога самцов превратились в «окостеневшие». С их помощью животные привлекают внимание самок и борются с соперниками, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году вольерный комплекс был закрыт на период гона животных. В этом же сезоне руководство «Дома лани» приняло решение не останавливать работу вольера, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В августе в вольерном комплексе «Дом лани» родились три олененка. Отмечается, что точный пол оленят можно будет определить лишь через год. Кроме того, теперь семья ланей состоит из девяти особей — шести взрослых и трех малышей.

3 октября сообщалось, что разложенные на территории национального парка «Лосиный Остров» минеральные добавки предназначены для животных, посетителям пробовать их запрещено. Кроме того, на территории парка расположены фотокамеры.

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