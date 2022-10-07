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В Индонезии заявили о согласии Путина и Зеленского приехать на саммит G20

Евгений Белоусов
В мире
В Индонезии заявили о согласии Путина и Зеленского приехать на саммит G20
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали согласие приехать на саммите G20 в Индонезии. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

— Мы решаем, в каких отелях их разместить: в один — Путина, в другой — Зеленского, — сказал дипломат.

Ситуация, подчеркнул он, сложилась весьма непростая. Если оба лидера все-таки прибудут на саммит, это станет их первым появлением на одной площадке с начала операции на Украине, передает РБК.

Россия будет участвовать в саммите G20, но формат этого по-прежнему не определен, передает слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова РИА Новости.

До этого президент США Джо Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС. Предполагается, что президенты смогут обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других важных вопросов.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США пока не может точно анонсировать возможную встречу Байдена с Путиным.

Индонезия Владимир Зеленский Владимир Путин
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