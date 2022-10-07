Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Тошнит дальше некуда»: американский журналист заявил, что ему надоел Зеленский

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Тошнит дальше некуда»: американский журналист заявил, что ему надоел Зеленский
Фото: president.gov.ua

Колумнист американского журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер заявил, что ему надоел президент Украины Владимир Зеленский.

— Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда, — сказал журналист.

Некоторые подписчики Хаммера остались недовольны этим заявлением и отреагировали на его пост в Twitter с сарказмом, однако нашлись и те, кто выразил солидарность с журналистом.

«Подумаешь, всего-то хочет конфликта, когда мирное предложение лежит на столе, а заодно пытается обчистить налогоплательщиков со всего мира»; «А что не так? Мало снимается для модных журналов?», — цитирует пользователей РИА Новости.

Зеленский уже несколько раз выступал за начало полномасштабных боевых действий против России. Так, 6 октября он призвал НАТО не ждать, пока РФ применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего.

Журналисты Владимир Зеленский США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте