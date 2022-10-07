Путин разрешил командующим награждать военных в зоне СВО от имени президента

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому командующие войсками могут вручать от имени главы государства награды отличившимся бойцам в зоне проведения спецоперации на Украине.

Указ регламентирует порядок предоставления и возможные награды. Так, отличившихся военных могут наградить знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, а также медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».

Вручить их могут командующие группировками войск в зоне выполнения боевых задач, отмечается на портале правовой информации.

До этого Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.

В сентябре Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму.

Проект соответствующего указа президента России, подготовленный оборонным ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.