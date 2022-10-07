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Суд изъял у общества «Мемориал» здание в Москве в пользу государства

Георгий Соланович
Происшествия
Суд изъял у общества «Мемориал» здание в Москве в пользу государства
Фото: shutterstock

Тверской районный суд изъял здание международного общества «Мемориал»* в Каретном ряду в пользу государства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе судебной инстанции в пятницу, 7 октября.

— Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры о признании сделки недействительной, обращение имущества в доход РФ удовлетворить частично, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Тверского суда

Дело о ликвидации «Мемориала»

11 ноября 2021 Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал» неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала» до 14 декабря. При этом Мосгорсуд по требованию столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр.

7 октября 2022 года стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту, председателю незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесю Бяляцкому, украинскому Центру гражданских свобод и ликвидированному «Мемориалу».

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

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