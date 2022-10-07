Волонтеры поздравили Путина с юбилеем у стен Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Активисты «Волонтерской роты «Боевого братства» поздравили с 70-летием президента России Владимира Путина у стен Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 7 октября.

Более 100 волонтеров развернули флаг России в историческом месте Москвы. Активисты также разместили на фасаде Музея Победы баннеры с цитатой президента: «Нельзя пропускать вранье в отношении России и фальсификации истории».

Также на крыше музея поздравление Путину записали и активисты Детского общественного совета Музея Победы. Ребята выразили слова признательности и благодарности главе государства и пожелали ему побед во всем.

Кроме того, российского лидера также поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко и таджикский коллега Эмомали Рахмон. Белорусский лидер вручил президенту России именной сертификат на трактор белорусского производства, а Рахмон — ковер из фруктов, а также целые горы дынь и арбузов.

Владимиру Путину исполнилось 70 лет. На протяжении последних десятилетий в новостной повестке в основном отражаются его трудовые будни и решения. К юбилею президента России «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти интересных фактах из его жизни.