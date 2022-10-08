«Спад выходит на свободу»: Британка простится с хомяком развеяв его прах на Гавайях

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жительница Великобритании решила попрощаться со своим умершим хомяком и отправиться в американский штат Гавайи, чтобы развеять его прах над океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Хомяк по кличке Спад стал популярными в Сети после того, как хозяйка начала создавать для него необычные интерьеры из картонных коробок — маленький паб, картинная галерея и пляж на Гавайях.

— Поскольку он жил с четырьмя кошками, то всегда был в заточении, поэтому я подумала: «Ну, все, Спад выходит на свободу», — поделилась воспоминаниями британка.

Хомяка не стало в марте этого года. В память о нем хозяйка питомца хочет отправиться в Гавайи, где развеет его прах на пляже, а часть использует для создания ожерелья, чтобы Спад всегда был рядом.

Недавно житель деревни Лонг-Уиттенхэм обнаружил своего кота живым после его похорон. Кота по кличке Бифф мужчина похоронил 29 сентября. Тело ему принес прохожий, который знал, как выглядит кот. По словам очевидца, животное сбила машина, однако через какое-то время питомец вернулся живым и здоровым.