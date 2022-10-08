«Пожарный, разжигающий огонь»: французы отреагировали на слова Байдена о ядерной угрозе

Фото: Whitehouse

Французы пришли в ярость после заявления президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях в статье издания Le Figaro.

Недавно американский президент заявил, что со временем холодной войны и Карибского кризиса миру впервые грозит ядерная война.

«Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду», — написал один из пользователей.

«Байден точно не Цезарь. Он говорит это потому, что боится, что некоторые вещи всплывут наружу. И чтобы не быть в одиночестве, он подталкивает Запад к уничтожению России», — заявил другой.

«Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ок! Не было бы никакой ядерной опасности!» — возмутился третий.

По его словам, если бы предыдущие президенты США не разжигали войны во Вьетнаме, в Афганистане, Ираке, Косово и Сирии, оказывая для этого помощь, то в мире было бы безопаснее.

«Кто такой Байден? Не он ли своими деньгами и оружием толкает украинцев на войну? Пожарный, разжигающий огонь», — заявил еще один читатель.

Когда мир был на грани ядерной войны, и возможна ли она в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.