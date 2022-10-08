Главные новости к утру 8 октября

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В селе Щетиновка Белгородского района эвакуировали жителей в связи с постоянными обстрелами украинских войск. В результате последнего из них пострадал мирный житель, которому своевременно была оказана медицинская помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласному которому Южные Курильские острова признаются «оккупированной Россией территорией» Японии.

В Турции допустили возобновление переговоров между Россией и Украиной. По словам официального представителя президента страны Ибрагима Калына, российский лидер Владимир Путин планирует заключить «новую сделку с Западом».

Польские власти планируют обязать украинских беженцев оплачивать жилье, предоставленное государством. В ближайшие две недели Совет министров одобрит соответствующие поправки к законодательству.

СК завершил расследование по делу массового убийства в гимназии № 175 в Казани, в котором обвиняется Ильназ Галявиев. Уголовное дело передано в суд.

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта. Теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4 процента годовых.

В правилах дорожного движения закрепили секцию под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Новый сигнал говорит водителю, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.