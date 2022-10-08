В Великобритании описали четыре варианта ядерных ударов США по России

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В Великобритании описали возможный ответ Соединенных Штатов на гипотетическое применение российской стороной ядерного оружия. Несколько вариантов развития событий появились в материале британского таблоида The Sun.

Первый вариант предполагает ядерный удар по российской территории, в том числе по Москве. Однако этот вариант, по мнению экспертов, является маловероятным, так как он может спровоцировать эскалацию конфликта.

Второй вариант предполагает, что США могут ударить по Вооруженным силам Российской Федерации, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Третий вариант предусматривает ограниченный ядерный удар по Крыму, а четвертый — по Черноморскому флоту, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Когда мир был на грани ядерной войны, и возможна ли она в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».