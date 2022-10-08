Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Великобритании описали четыре варианта ядерных ударов США по России

Полина Долганова
В мире
В Великобритании описали четыре варианта ядерных ударов США по России
Фото: shutterstock

В Великобритании описали возможный ответ Соединенных Штатов на гипотетическое применение российской стороной ядерного оружия. Несколько вариантов развития событий появились в материале британского таблоида The Sun.

Первый вариант предполагает ядерный удар по российской территории, в том числе по Москве. Однако этот вариант, по мнению экспертов, является маловероятным, так как он может спровоцировать эскалацию конфликта.

Второй вариант предполагает, что США могут ударить по Вооруженным силам Российской Федерации, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Третий вариант предусматривает ограниченный ядерный удар по Крыму, а четвертый — по Черноморскому флоту, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Когда мир был на грани ядерной войны, и возможна ли она в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Россия США Великобритания Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте