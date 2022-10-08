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Народный артист Иван Ромашко скончался в возрасте 92 лет

Полина Долганова
Общество
Народный артист Иван Ромашко скончался в возрасте 92 лет
Фото: muzkom.ru

Народный артист РСФСР Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра.

В сообщении культурного учреждения говорится, что актер сыграл более ста ролей. Кроме того, в театре отметили, что нет ни одной классической оперетты, где не был бы задействован Иван Ромашко.

— Директор-Художественный руководитель театра Леонид Михайлович Кипнис и коллектив Новосибирского музыкального театра выражают соболезнования близким и родным Ивана Андреевича Ромашко, — говорится в сообщении.

Широкой публике актер известен своими ролями Василия Теркина, Деда Захара, Ничипора и Сеньора Мендосо.

Актер родился в Алтайском крае в 1929 году. В 1955 году он выпустился из музыкального училища при Ленинградской государственной консерватории. В начале нулевых артист получил Орден Почета, а в 2009-м удостоился звания лауреата Национальной премии «Золотая Маска».

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