Девушка получила ранения в результате обстрела ВСУ села Бирюч

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреляла населенный пункт Бирюч Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате случившегося молодая девушка получила ранения. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место, — рассказал он на своей странице в Telegram.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по Иловайску в ДНР с помощью шести ракет из установки М142 HIMARS. Об этом в субботу, 8 октября, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

До этого в представительстве ДНР в СЦКК заявили о том, что формирования ВСУ нанесли удары по центральному, Ворошиловскому району Донецка из американской РСЗО HIMARS. Всего было выпущено три ракеты, одну из них сбила система ПВО, вторая упала в районе ТЦ Green Plaza.