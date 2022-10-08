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Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября

Полина Долганова
Общество
Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября
Фото: Unsplash

Погодные условия не дают возможности запустить паромную переправу из Крыма в субботу, 8 октября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Минтранса Республики Крым Николай Лукашенко.

— Паромная переправа подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки. Погода сегодня не позволяет вообще ничего, — цитирует его ТАСС.

8 октября сообщалось, что Керченская паромная переправа возобновила работу после инцидента на Крымском мосту.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что в свою очередь привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта. При этом, даже в случае, если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

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