Лавров заявил, что Россия при необходимости задействует все средства защиты

Фото: МИД РФ

Россия пока сдержано отвечает на акты экономической агрессии Запада, но терпение руководства страны не безгранично. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По его славам, российское государство при необходимости задействует все нужные средства для защиты своих национальных интересов.

— Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично, — сказал Лавров.

Он также добавил, что разорвать экономику России в клочья не получилось. Санкции дали ровно противоположенный эффект. Например, в Европе из-за них уже упали доходы населения и наблюдается резкий рост цен. По мнению Лаврова, негативные тренды в европейской экономике — «цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков».

После 24 февраля Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением. Посредством внешних ограничений предпринимается попытка разрушить экономику нашей страны. Но эффект может быть обратным — санкции могут стать стимулом для развития. О сценарии «санкционного возрождения» отечественной экономики — в материале «Вечерней Москвы».