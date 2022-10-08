Диетолог рассказала, какой напиток опасен во время простуды

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Врач — терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что во время простуды не рекомендуется пить сладкий чай.

По словам специалиста, сладкие напитки могут замедлить процесс выздоровления за счет подпитки патогенной микрофлоры.

Специалист рекомендует выбирать зеленый чай, так как он содержит большое количество антиоксидантов.

— Либо это может быть морс без сахара из клюквы, малины и других ягод с жаропонижающим эффектом, чтобы отрегулировать температуру организма и помочь ему справиться с инфекцией, — передает слова врача «Москва 24».

Среди разновидностей чая есть такой, который можно назвать лидером среди антистрессовых напитков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева. По словам медика, речь идет о молочном улуне.

Одними только напитками невозможно добиться устойчивого иммунитета, однако некоторые из них оказывают на иммунную систему положительное влияние. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.