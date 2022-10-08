В РСТ сообщили, что в Крыму находятся десятки тысяч туристов

Фото: Unsplash

В настоящее время в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Многие из них должны были выехать домой в самое ближайшее время. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил руководитель Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

— При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два–три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать, — цитирует Уманского РИА Новости.

До этого сообщалось, что всем туристам в Крыму бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы.

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта. «Вечерняя Москва» рассказывает о подробностях ЧП.

Новые регионы России стратегически важны для связи с Крымом, поэтому со временем через них наладят пассажирские и грузовые перевозки. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить безопасность людей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, ситуация с Крымским мостом говорит о том, что альтернативные варианты связи с полуостровом нужно организовать как можно быстрее.