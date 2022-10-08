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МО РФ: Группировку под Николаевом и в Запорожье обеспечивают в полном объеме

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
МО РФ: Группировку под Николаевом и в Запорожье обеспечивают в полном объеме
Фото: Depositphotos

Обеспечение группировки Вооруженных сил РФ, которые участвуют в спецоперации на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях, ведется постоянно по суше и частично морским путем. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично — морским транспортом, — заявили в оборонном ведомстве.

В последние недели российские официальные лица несколько раз сообщали о перегруппировке войск и оставлении ранее освобожденных территорий Украины. Речь шла о Харьковском (10 сентября), Донецком (1 октября) и Херсонском направлениях (5 октября).

На этом фоне многих россиян начал волновать вопрос: почему мы отступаем? «Вечерняя Москва» адресовала его военным экспертам. Ответ на вопрос предоставили директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин и военный эксперт Виктор Литовкин.

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