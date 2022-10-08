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Есть шанс договориться: что делать туристам, купившим билеты в Крым

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что делать туристам, купившим билеты в Крым
Фото: Pixabay

В случае если турист приобретал билет на поезд в Крым, перевозчик должен вернуть стопроцентную стоимость билета, а отель — отменить бронь. Если приобретался пакетный тур, ситуация будет сложнее, однако есть шанс договориться о возврате с туроператором. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Крымский полуостров в этом году не пользовался большой популярностью.

— Не такое большое количество туристов сейчас хотят отправиться в Крым. Все-таки ограничение воздушного пространства началось в феврале, соответственно, ажиотажного спроса на Крым в этом году не было. Туристов, которые бронировали себе отели на ближайшие даты, меньшинство, — заметил специалист.

По словам эксперта, туристы при поездках в Крым в основном бронируют только туробъект, а не покупают полный тур. Аннулировать брони можно в соответствии с регламентами отелей, а стоимость билетов на поезда нужно требовать у перевозчика, уточнил Мельник.

При полной оплате тура придется договариваться с туроператором, заметил специалист.

— Туроператор обязан вернуть всю стоимость, если Ростуризм дал указание, что жизни туриста грозит опасность. Пока Ростуризм не выступал с такими заявлениями. Но каждый случай индивидуален, думаю, туроператоры и объекты размещения будут стараться с пониманием относиться к аннуляциям и возвращать по сто процентов расходов каждому, — уверен Мельник.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта. «Вечерняя Москва» рассказывает о подробностях ЧП.

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