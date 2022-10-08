Человек провалился в переливную систему между прудами в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Новочеркасский бульвар, 21А Карта всех событий

На Новочеркасском бульваре в районе дома 21а в переливную систему между прудами провалился человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 8 октября.

Спасением пострадавшего, как уточняется, занимались специалисты МЧС. В результате инцидента он застрял в трубе дренажной системы.

Остальные, по предварительной информации, спустились помочь ему. Вскоре спасателям удалось вызволить пострадавшего, резюмировал собеседник «ВМ».

В конце августа глухонемой житель Приморского края отправился в лес за грибами и упал в открытый колодец. Всего в подземном плену грибник провел четыре дня. Чтобы не умереть от жажды, пострадавший пил из лужи и ловил ртом капли дождя.