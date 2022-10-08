Аксенов сообщил о запуске движения автомобилей по Крымскому мосту

Фото: glava.rk.gov.ru

На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», — сказал он.

Уточняется, что на данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, написал Аксенов в Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

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Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.