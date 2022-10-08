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Все больше добровольцев день ото дня приходит на пункты мобилизации в Москве

Евгений Белоусов
Город
Все больше добровольцев день ото дня приходит на пункты мобилизации в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Каждый день все больше добровольцев приходит во временные мобилизационные пункты Москвы.

— Приехал в военкомат без повестки, хочу отдать долг Родине своей добровольцем. Это мог гражданский долг, хочу помочь ребятам, думаю, что наша помощь будет нужна им, — признался один из добровольцев.

Аналогичную позицию разделяют и остальные добровольцы, явившиеся в пункты мобилизации без повестки. Как рассказал один из них, у него вполне положительный настрой, и он стремится отдать долг Родине, передает агентство городских новостей «Москва».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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